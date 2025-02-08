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8 февраля, 15:00

Экс-агент MI-6 предрёк Украине «эффект домино» на поле боя из-за наступления Армии России

Strategic Culture: Экс-агент MI-6 Крук предсказал скорое поражение Украины

Украина никогда не сможет одолеть Россию и в ближайшее время способна капитулировать, так как уже сейчас российская армия освобождает населённые пункты один за другим. Об этом заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в статье для Strategic Culture.

«У России есть явное военное преимущество — Украина вот-вот проиграет в этом конфликте. Крупные украинские опорные пункты сейчас берутся российскими войсками без сопротивления. В конечном итоге это приведёт к эффекту домино», — сказано в тексте.

Там добавляется, что Вашингтон не сможет назвать «победой США» завершение украинского конфликта, так как условия Москвы могут быть не самыми выгодными для американских властей.

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Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что США дистанцируются от Владимира Зеленского и отказываются от публичного диалога с ним, потому что готовятся закрыть проект «Украина». Меркурис также перечислил тревожные сигналы для Киева: Зеленского не позвали на инаугурацию Дональда Трампа, спецпредставитель президента США Кит Келлог не приехал в Киев, вдобавок заявив о необходимости проведения выборов на Украине.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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