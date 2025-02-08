Украина никогда не сможет одолеть Россию и в ближайшее время способна капитулировать, так как уже сейчас российская армия освобождает населённые пункты один за другим. Об этом заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в статье для Strategic Culture.

«У России есть явное военное преимущество — Украина вот-вот проиграет в этом конфликте. Крупные украинские опорные пункты сейчас берутся российскими войсками без сопротивления. В конечном итоге это приведёт к эффекту домино», — сказано в тексте.

Там добавляется, что Вашингтон не сможет назвать «победой США» завершение украинского конфликта, так как условия Москвы могут быть не самыми выгодными для американских властей.