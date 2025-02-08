Экс-агент MI-6 предрёк Украине «эффект домино» на поле боя из-за наступления Армии России
Strategic Culture: Экс-агент MI-6 Крук предсказал скорое поражение Украины
Украина никогда не сможет одолеть Россию и в ближайшее время способна капитулировать, так как уже сейчас российская армия освобождает населённые пункты один за другим. Об этом заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в статье для Strategic Culture.
«У России есть явное военное преимущество — Украина вот-вот проиграет в этом конфликте. Крупные украинские опорные пункты сейчас берутся российскими войсками без сопротивления. В конечном итоге это приведёт к эффекту домино», — сказано в тексте.
Там добавляется, что Вашингтон не сможет назвать «победой США» завершение украинского конфликта, так как условия Москвы могут быть не самыми выгодными для американских властей.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что США дистанцируются от Владимира Зеленского и отказываются от публичного диалога с ним, потому что готовятся закрыть проект «Украина». Меркурис также перечислил тревожные сигналы для Киева: Зеленского не позвали на инаугурацию Дональда Трампа, спецпредставитель президента США Кит Келлог не приехал в Киев, вдобавок заявив о необходимости проведения выборов на Украине.
ТАСС / Алексей Коновалов