В России уличили США в жалкой попытке ограбить Украину перед окончанием СВО

Запад перед началом переговоров с Россией хочет выжать максимум из украинского конфликта. Успехи ВС РФ на поле боя разрушили надежду на стратегическое поражение нашей страны, и сейчас США хочет вынести из этой ситуации хотя бы экономическую пользу. Таким мнением поделился политолог Пётр Колчин.

«Мы видим, как меняется сама риторика Запада в отношении продолжения конфликта на Украине. <…> Теперь Трамп напрямую говорит, что если США будут поставлять Киеву оружие — то за редкоземельные металлы, которые важны для высокотехнологичных отраслей и развития цифровых технологий. И фактически теперь поддержка Киева превращается в обворовывание украинского государства. Это грабительская философия», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».