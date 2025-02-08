В России уличили США в жалкой попытке ограбить Украину перед окончанием СВО
Политолог Колчин назвал грабежом ультиматум Трампа по редким металлам на Украине
Запад перед началом переговоров с Россией хочет выжать максимум из украинского конфликта. Успехи ВС РФ на поле боя разрушили надежду на стратегическое поражение нашей страны, и сейчас США хочет вынести из этой ситуации хотя бы экономическую пользу. Таким мнением поделился политолог Пётр Колчин.
«Мы видим, как меняется сама риторика Запада в отношении продолжения конфликта на Украине. <…> Теперь Трамп напрямую говорит, что если США будут поставлять Киеву оружие — то за редкоземельные металлы, которые важны для высокотехнологичных отраслей и развития цифровых технологий. И фактически теперь поддержка Киева превращается в обворовывание украинского государства. Это грабительская философия», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».
Он подчеркнул, что противникам России выгодно, чтобы киевский режим продержался как можно дольше, чтобы вывезти с украинской земли как можно больше металлов и ресурсов. Победа нашего государства в зоне СВО положит конец их грабительским действиям, подытожил политолог.
Как уже писал Life.ru, Трамп выставил Владимиру Зеленскому условие: США будет продолжать оказывать Украине финансовую и военную помощь, но в обмен на поставки редкоземельных металлов. За это главу Белого дома раскритиковал немецкий канцлер Олаф Шольц. В свою очередь сама Украина готова пойти на такую сделку со Штатами. Но есть одно «но» — большая часть ископаемых находится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав РФ. Поэтому Владимир Зеленский предлагает отдать западным партнёрам природные ресурсы именно с освобождённых РФ территорий. На фоне этого решения Мария Захарова напомнила киевскому режиму о важном «ресторанном» правиле.