Британский аналитик нашёл причину «игнора» Зеленского со стороны США

США дистанцируются от Владимира Зеленского и отказываются от публичного диалога с ним, потому что готовятся закрыть проект «Украина». Такой вывод сделал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский начал понимать, что Соединённые Штаты готовятся закрыть проект «Украина». Похоже, американцы больше не разговаривают с Зеленским», — отметил он в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис также перечислил тревожные сигналы для Киева: Зеленского не позвали на инаугурацию Дональда Трампа, спецпредставитель президента США Кит Келлог не приехал в Киев, вдобавок заявив о необходимости проведения выборов на Украине.