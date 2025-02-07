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Регион
7 февраля, 12:36

Британский аналитик нашёл причину «игнора» Зеленского со стороны США

Меркурис: США перестали общаться с Зеленским из-за закрытия проекта «Украина»

США дистанцируются от Владимира Зеленского и отказываются от публичного диалога с ним, потому что готовятся закрыть проект «Украина». Такой вывод сделал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский начал понимать, что Соединённые Штаты готовятся закрыть проект «Украина». Похоже, американцы больше не разговаривают с Зеленским», — отметил он в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис также перечислил тревожные сигналы для Киева: Зеленского не позвали на инаугурацию Дональда Трампа, спецпредставитель президента США Кит Келлог не приехал в Киев, вдобавок заявив о необходимости проведения выборов на Украине.

«Единственное заявление, которого боялся Зеленский, пришло от Келлога, что нам нужно провести выборы на Украине. Когда они (американцы) говорят о выборах, они на самом деле имеют в виду, что Зеленскому пора уходить», — добавил аналитик.

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Напомним, ранее Кит Келлог заявлял, что Соединённые Штаты располагают надёжным планом, который позволит усадить Россию и Украину за стол переговоров. Также он выражал надежду, что прогресса по Украине удастся добиться за 100 дней. Кроме того, официальный Вашингтон потребовал от Киева провести выборы в этом году, если он хочет завершения конфликта.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Alexandros Michailidis

Александра Вишнякова
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