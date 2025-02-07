Накануне лидер киевского режима Владимир Зеленский рвал и метал из-за того, что народные депутаты находятся на молитвенном завтраке в США. По словам экс-комика, на минувшем заседании Рады отсутствовала половина парламента.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объяснил, что отсутствующие депутаты улетели в США на молитвенный завтрак. Всего в Америку отправились 37 парламентариев. По словам Стефанчука, они нужны там для того, чтобы «перезагрузить отношения со стратегическим партнёром, Соединёнными Штатами».

Напомним, что ранее Зеленский со сторонниками устроили «пирушку» в Киево-Печерской лавре. Главе киевского режима поставили в зале лавры кафедру, с которой он произнёс речь. Слушали его представители духовенства и высшие военные чины Незалежной. Аудитория была рассажена за столами с едой и напитками. На Украине назвали это «первым военным молитвенным завтраком». Однако в РПЦ сочли такие действия кощунством. Там отметили, что Зеленский — некрещёный и неверующий человек.