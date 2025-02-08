Глава технологической компании назвал три способа «убить» интернет-мошенничество

Интернет-мошенники придумали кучу схем, с помощью которых им удаётся обманывать как бабушек с дедушками, так и специалистов по информационной безопасности. В беседе с Life.ru глава исследовательского и технологического АО «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал, какие меры необходимо предпринять, чтобы обезопасить граждан от аферистов.

По разным оценкам, только за прошлый год у наших граждан украли 250–300 миллиардов рублей. А суммарно это уже существенно больше половины триллиона за несколько прошедших лет. Причём очевидно, что просто просвещение не помогает. Люди отдают деньги не потому, что они не знают о мошенниках или их схемах. Причина другая. При этом важно отметить, что предупреждения «Будьте осторожнее, не отдавайте деньги кому попало» — не работают.

По словам эксперта, граждане не в состоянии этим знанием воспользоваться. Потому что мошенники обманывают всех: и дворника, и профессора, и иногда даже чекиста или полицейского, а порой и специалистов по информационной безопасности. То есть перекладывать ответственность на граждан нельзя. Этим должно заниматься государство.

«Я говорил об этом с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем [Путиным]. Основная позиция в том, что звонки идут с Украины. Известно, кто это делает. Это десятки контакт-центров, в которых работают десятки тысяч людей. Всё это спонсируется, поддерживается и управляется Украиной. Это государственный проект. Я предложил три основные меры», — заявил основатель АО «Крибрум».

Первое — начать блокировать интернет-звонки и обычные звонки с Украины.

— начать блокировать интернет-звонки и обычные звонки с Украины. Второе — запретить сами сервисы по замене номеров, даже если они легитимны и используются для каких-то бизнес-интересов.

— запретить сами сервисы по замене номеров, даже если они легитимны и используются для каких-то бизнес-интересов. Третье — ввести фиксированные номера для всех государственных и крупных частных структур вроде банков и мобильных операторов, чтобы граждане не имели права и не могли звонить с каких угодно номеров.

Идея в том, чтобы можно было построить систему определения на телефоне с использованием аутентичных номеров. Ввести требования, чтобы использовалась фиксированная связь и только номера из белого списка. Сейчас там появились поручения, и в функции «шесть» два из этих предложений упомянуты. Упомянуты они, конечно, как это обычно бывает, в формате: таким-то и таким-то ответственным лицам и ведомствам разобраться и предоставить предложения. Соответственно, второе моё предложение о запрете подмен номеров не вошло потому, что есть возражения от крупных бизнесов. Игорь Ашманов Глава АО «Крибрум»

По словам Ашманова, представители крупного бизнеса всё равно по каким-то причинам хотят пользоваться сервисами подмены номеров.

«Там были всякие возражения до того, как я обсуждал это [с Путиным]. Например, что нужен единый номер 800 по всей стране или ещё для чего-то. Короче говоря, для рекламы. Либо это всё-таки будет учтено в одном из этих пунктов», — заключил эксперт.