Кандидата на пост главы ФБР уличили в связи с Кремлём
WP: Кандидат на пост главы ФБР Патель получал деньги от российского режиссёра
Кандидат на должность главы ФБР Кэш Патель в прошлом году получил $25 тысяч (примерно 2,4 млн рублей) от кинопроизводственной компании, принадлежащей россиянину, сообщает The Washington Post. Эти деньги были выплачены ему за участие в документальном фильме, который затрагивает «теорию заговора» против президента США Дональда Трампа.
Компания называется Global Tree Pictures, она зарегистрирована в Лос-Анджелесе и известна своими антизападными фильмами. Её возглавляет режиссёр Игорь Лопатенок, который эмигрировал из России в Соединенные Штаты в 2008 году.
В 2024 году эта студия выпустила шестисерийный сериал под названием «Все люди президента: заговор против Трампа», который стал доступен на платформе бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона. В одном из эпизодов Патель заявил о намерении закрыть штаб-квартиру ФБР и создать на этом месте музей «глубинного государства».
К слову, мир шоу-бизнеса приглянулся и экс-лидеру США Джо Байдену. Недавно стало известно, что он заключил контракт с голливудским агентством Creative Artists Agency. На данный момент неясно, каким образом бывший президент намерен использовать свои таланты. Уточнялось, что Байден пока лишь изучает возможные варианты участия в голливудских проектах.
ТАСС / AP / Matt Rourke