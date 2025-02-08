Кандидата на пост главы ФБР уличили в связи с Кремлём

Кандидат на должность главы ФБР Кэш Патель в прошлом году получил $25 тысяч (примерно 2,4 млн рублей) от кинопроизводственной компании, принадлежащей россиянину, сообщает The Washington Post. Эти деньги были выплачены ему за участие в документальном фильме, который затрагивает «теорию заговора» против президента США Дональда Трампа.

Компания называется Global Tree Pictures, она зарегистрирована в Лос-Анджелесе и известна своими антизападными фильмами. Её возглавляет режиссёр Игорь Лопатенок, который эмигрировал из России в Соединенные Штаты в 2008 году.

В 2024 году эта студия выпустила шестисерийный сериал под названием «Все люди президента: заговор против Трампа», который стал доступен на платформе бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона. В одном из эпизодов Патель заявил о намерении закрыть штаб-квартиру ФБР и создать на этом месте музей «глубинного государства».