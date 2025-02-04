Байден после президентства займётся поиском и продвижением талантов для Голливуда
Байден подписал соглашение с голливудским агентством Creative Artists Agency
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir
После того как Джо Байден завершил президентскую карьеру, он подписал соглашение с голливудской компанией Creative Artists Agency, которая занимается поиском и продвижением талантов. Об этом сообщила газета New York Post.
Пока неизвестно, каким образом бывший президент США планирует извлекать пользу из своих способностей и какие у него творческие замыслы. По информации издания, Байден пока только рассматривает потенциальные возможности участия в проектах Голливуда.
Сообщается также, что контракты с этой же компанией ранее заключали бывший лидер США Барак Обама и его жена Мишель. Сам Байден уже обращался к этому агентству для продвижения своей книги, выпущенной в 2017 году.
Ранее журналист из США Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена якобы пыталась устранить лидера России Владимира Путина. После этого Госдума потребовала провести расследование по поводу данного заявления о возможном покушении на президента Российской Федерации.