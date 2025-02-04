Байден после президентства займётся поиском и продвижением талантов для Голливуда

После того как Джо Байден завершил президентскую карьеру, он подписал соглашение с голливудской компанией Creative Artists Agency, которая занимается поиском и продвижением талантов. Об этом сообщила газета New York Post.

Пока неизвестно, каким образом бывший президент США планирует извлекать пользу из своих способностей и какие у него творческие замыслы. По информации издания, Байден пока только рассматривает потенциальные возможности участия в проектах Голливуда.