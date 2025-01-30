Госдума потребовала от США расследовать информацию об обсуждении убийства Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к Конгрессу США и ООН с заявлением о возможном покушении на президента России Владимира Путина. По информации телеграм-канала палаты парламента, спикер выразил озабоченность в связи с обсуждением этой темы бывшими высокопоставленными американскими чиновниками, включая Джо Байдена и Энтони Блинкена. Обращение было отправлено 30 января.

«Обсуждение вопроса физического устранения президента Российской Федерации может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма», — указано в обращении.

Также сообщается, что ни Байден, ни Блинкен не опровергли появившиеся сообщения, что вызывает серьёзные вопросы о правдивости и последствиях подобной информации. Обсуждение подготовки покушения на российского лидера рассматривается как преступление и представляет собой серьезную угрозу глобальной безопасности, способную привести к эскалации конфликта вплоть до ядерной войны.