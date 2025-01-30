Госдума потребовала от США расследовать информацию об обсуждении убийства Путина
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к Конгрессу США и ООН с заявлением о возможном покушении на президента России Владимира Путина. По информации телеграм-канала палаты парламента, спикер выразил озабоченность в связи с обсуждением этой темы бывшими высокопоставленными американскими чиновниками, включая Джо Байдена и Энтони Блинкена. Обращение было отправлено 30 января.
«Обсуждение вопроса физического устранения президента Российской Федерации может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма», — указано в обращении.
Также сообщается, что ни Байден, ни Блинкен не опровергли появившиеся сообщения, что вызывает серьёзные вопросы о правдивости и последствиях подобной информации. Обсуждение подготовки покушения на российского лидера рассматривается как преступление и представляет собой серьезную угрозу глобальной безопасности, способную привести к эскалации конфликта вплоть до ядерной войны.
В этой связи в Государственной думе призвали Конгресс США провести детальное расследование представленных данных, а в случае их подтверждения «виновные должны быть наказаны безоговорочно».
Напомним, что о подготовке администрацией Байдена покушения на Путина ранее сообщил американский журналист Такер Карлсон. Подробностей никаких он не привёл. После этого Володин призвал тщательнее расследовать слова о покушении на российского лидера, заявив, что подобными действиями США толкают мир к ядерному апокалипсису. ГД решила обратиться в американский Конгресс и ООН после слов Карлсона о покушении Байдена на Путина. А Кремль заявил, что журналисту следует представить доказательства.