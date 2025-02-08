Это не выдумки: Психолог раскрыла тайну вещих снов

Некоторые люди во сне действительно могут увидеть события, которые с ними могут произойти в реальности. Такая способность может быть связана как с физиологическими процессами, так и с психологическими факторами, заявила психолог Наиля Бирарова.

«Ночью, когда подкорковые структуры головного мозга отдыхают, а активные очаги становятся менее импульсивными, предчувствие может дать сигнал о том, что что-то должно случиться», — отметила она в беседе с NEWS.ru.

Психолог добавила, что вещие сны снятся людям с хорошо развитой интуицией и воображением. В основе этого феномена лежит самопрограммирование, при котором человек убеждает себя в чём-то настолько сильно, что начинает это притягивать как во сне, так и наяву.