Это не выдумки: Психолог раскрыла тайну вещих снов
Психолог Бирарова: Вещие сны связаны с хорошо развитой интуицией и фантазией
Некоторые люди во сне действительно могут увидеть события, которые с ними могут произойти в реальности. Такая способность может быть связана как с физиологическими процессами, так и с психологическими факторами, заявила психолог Наиля Бирарова.
«Ночью, когда подкорковые структуры головного мозга отдыхают, а активные очаги становятся менее импульсивными, предчувствие может дать сигнал о том, что что-то должно случиться», — отметила она в беседе с NEWS.ru.
Психолог добавила, что вещие сны снятся людям с хорошо развитой интуицией и воображением. В основе этого феномена лежит самопрограммирование, при котором человек убеждает себя в чём-то настолько сильно, что начинает это притягивать как во сне, так и наяву.
Ранее Life.ru также рассказывал о таком пугающем состоянии, как сонный паралич. Его можно назвать обратной стороной лунатизма, когда люди ходят во сне. Здесь же наоборот — сознание уже проснулось, а способность управлять телом — нет. В целом сонный паралич длиться несколько секунд, и он не опасен для человека. Чтобы как можно скорее избавиться от кошмара, надо осознать, что ничего страшного на самом деле нет и не поддаваться панике.