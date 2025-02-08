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8 февраля, 17:58

Это не выдумки: Психолог раскрыла тайну вещих снов

Психолог Бирарова: Вещие сны связаны с хорошо развитой интуицией и фантазией

Некоторые люди во сне действительно могут увидеть события, которые с ними могут произойти в реальности. Такая способность может быть связана как с физиологическими процессами, так и с психологическими факторами, заявила психолог Наиля Бирарова.

«Ночью, когда подкорковые структуры головного мозга отдыхают, а активные очаги становятся менее импульсивными, предчувствие может дать сигнал о том, что что-то должно случиться», — отметила она в беседе с NEWS.ru.

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Психолог добавила, что вещие сны снятся людям с хорошо развитой интуицией и воображением. В основе этого феномена лежит самопрограммирование, при котором человек убеждает себя в чём-то настолько сильно, что начинает это притягивать как во сне, так и наяву.

Ранее Life.ru также рассказывал о таком пугающем состоянии, как сонный паралич. Его можно назвать обратной стороной лунатизма, когда люди ходят во сне. Здесь же наоборот — сознание уже проснулось, а способность управлять телом — нет. В целом сонный паралич длиться несколько секунд, и он не опасен для человека. Чтобы как можно скорее избавиться от кошмара, надо осознать, что ничего страшного на самом деле нет и не поддаваться панике.

Обложка ©

freepik/diana.grytsku

Алёна Зиновьева
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