В ГД внесли проект об индексации пенсий для силовиков на уровень инфляции

В Госдуму внесён законопроект, в рамках которого с 1 января 2025 года будет увеличен размер средств, учитываемых при расчёте пенсий для российских военнослужащих и силовиков. Соответствующий документ уже внесён в электронную базу нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается увеличить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьёй 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 <...> с 1 января 2025 года до 93,59 процента от размера указанного денежного довольствия», — говорится к пояснительной записке к законопроекту.

В упомянутом выше 43 законе РФ говорится о пенсионном обеспечении лиц, прошедших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, а также учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Нацгвардии РФ, органах принудительного исполнения, и их семей.

В пояснительной записке авторы инициативы обращают внимание на то, что фактический уровень инфляции за 2024 год достиг показателя в 9,5%. Исходя из этого значения был определён необходимый уровень повышения пенсий.