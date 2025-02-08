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Регион
8 февраля, 17:39

РФ не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК) за 2024 год. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте официального публикования правовых актов.

«Принять предложение МИД, согласованное с Минфином, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединённых Наций за 2024 год», — сказано в публикации.

В МИД РФ направлено распоряжение уведомить секретариат ЕЭК о принятом правительством решении. Эти взносы также не выплачивались Россией за 2022 и 2023 годы.

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Отметим, что Россия продолжает сотрудничать с некоторыми международными организациями. Так, в январе глава Минспорта Михаил Дегтярёв сообщил, что российская сторона перевела Всемирному антидопинговому агентству 1,1 миллиона евро, то есть всю сумму взносов за 2023 год.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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