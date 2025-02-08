РФ не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК) за 2024 год. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте официального публикования правовых актов.

«Принять предложение МИД, согласованное с Минфином, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединённых Наций за 2024 год», — сказано в публикации.

В МИД РФ направлено распоряжение уведомить секретариат ЕЭК о принятом правительством решении. Эти взносы также не выплачивались Россией за 2022 и 2023 годы.