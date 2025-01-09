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9 января, 16:10

Дегтярёв: Россия перечислила WADA взнос за 2023 год в размере более 1,1 млн евро

Россия перечислила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) 1,1 миллиона евро — всю сумму взносов за 2023 год. Ожидается, что организация получит эти деньги до конца января.

«Мы отправили WADA взнос за 2023 год 19 декабря. Это более €1,1 млн. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. Мы внимательно следим за ситуацией», — сказал журналистам министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярёв.

По данным на 6 января, в бюджет WADA не поступал взнос от РФ за 2024 год ($1 335 860). Согласно информации на 29 ноября, агентство получило от России $53 237 за 2023 год при взносе $1 267 023.

Также Дегтярёв прояснил ситуацию с выплатами взноса за 2024 год. По его словам, сейчас идёт обсуждение новой формулы расчёт платежей. Ранее размер взносов для стран Европы определялся, исходя из размера их выплат в бюджет Совета Европы. Однако Россия покинула эту организацию.

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Напомним, ранее США отказались от выплаты взноса в WADA за 2024 год. Это решение объяснили требованием к агентству обеспечить большую прозрачность на фоне допинг-скандала с китайскими пловцами. США должны были заплатить 3,6 миллиона долларов. Это крупнейшая сумма взносов среди членов WADA.

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ТАСС / AP

Никита Никонов
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