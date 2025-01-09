«Наркоцаря» из офиса Байдена выперли из исполкома WADA после отказа заплатить крупнейший взнос

Представителя США не включат в исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) после того, как Соединённые Штаты не заплатили в 2024 году взнос в организацию. Об этом сообщает The Guardian.

«WADA подтверждает, что не получило взнос в бюджет за 2024 год от США в срок до 31 декабря 2024 года. Согласно статье 6.6 устава WADA, представители государственных органов страны, которая не заплатила взнос, не имеют права входить в состав совета учредителей или исполнительного комитета», — заявили в агентстве.

США в исполкоме WADA представлял врач Рахул Гупта, с 2021 года возглавляющий Управление национальной политики по контролю за наркотиками (ONDCP). Директора управления в просторечии называют «наркоцарём» (drug czar).