«Наркоцаря» из офиса Байдена выперли из исполкома WADA после отказа заплатить крупнейший взнос
Представителя США не будет в исполкоме WADA из-за отказа платить взнос
Представителя США не включат в исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) после того, как Соединённые Штаты не заплатили в 2024 году взнос в организацию. Об этом сообщает The Guardian.
«WADA подтверждает, что не получило взнос в бюджет за 2024 год от США в срок до 31 декабря 2024 года. Согласно статье 6.6 устава WADA, представители государственных органов страны, которая не заплатила взнос, не имеют права входить в состав совета учредителей или исполнительного комитета», — заявили в агентстве.
США в исполкоме WADA представлял врач Рахул Гупта, с 2021 года возглавляющий Управление национальной политики по контролю за наркотиками (ONDCP). Директора управления в просторечии называют «наркоцарём» (drug czar).
Напомним, ранее США отказались от выплаты взноса в WADA за 2024 год. Гупта объяснил это решение требованием к агентству обеспечить большую прозрачность на фоне допинг-скандала с китайскими пловцами. В апреле прошлого года, когда до Олимпиады в Париже оставалось четыре месяца, разгорелся скандал, связанный с сокрытием дела трёхлетней давности, где фигурировали положительные пробы 23 пловцов из Китая, которые принимали запрещённый препарат триметазидин. Некоторые из них затем стали олимпийскими чемпионами. К слову, за обнаружение данного вещества юную российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года. США отказались выплачивать WADA крупнейший среди стран агентства взнос — 3,6 миллиона долларов. Антидопинговое агентство США (USADA) поддержало это решение.
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