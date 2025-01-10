Названа причина отказа США платить WADA крупнейший взнос
Эксперт Ходоровский: США не заплатили WADA из-за скандала с китайскими пловцами
Власти США отказались платить взнос в размере 3,6 млн долларов Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год из-за скандала с китайскими пловцами. Об этом спортивный журналист Борис Ходоровский сказал в беседе с «Царьградом».
Он напомнил, что на Олимпийских Играх в Токио 23 китайских пловца попались на применении запрещённого препарата триметазидина и избежали наказания, поскольку в WADA не смогли доказать их вину. Соединённые Штаты решили проучить организацию и навязать свои правила игры, отказавшись от финансирования, считает эксперт.
«Американцев эта ситуация возмутила, и они таким образом оказывают давление на WADA с тем, чтобы были пересмотрены результаты расследования по делу китайских пловцов. В общем, кто платит деньги, тот и заказывает музыку», — сказал журналист.
Он добавил, что антидопинговое агентство существует в основном за счёт взносов стран. Самые большие выплачивают США и Россия. Например, за 2023 год наша страна перечислила более 1,1 млн евро, несмотря на спорную ситуацию с Камилой Валиевой. К слову, в допинг-пробе фигуристки нашли тот же триметазидин, что и у китайских спортсменов. Однако в отличие от иностранных коллег, российскую атлетку наказали по полной: она схлопотала четырехлетнюю дисквалификацию и лишилась многих своих наград, в том числе олимпийского золота.
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