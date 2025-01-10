Названа причина отказа США платить WADA крупнейший взнос

Власти США отказались платить взнос в размере 3,6 млн долларов Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год из-за скандала с китайскими пловцами. Об этом спортивный журналист Борис Ходоровский сказал в беседе с «Царьградом».

Он напомнил, что на Олимпийских Играх в Токио 23 китайских пловца попались на применении запрещённого препарата триметазидина и избежали наказания, поскольку в WADA не смогли доказать их вину. Соединённые Штаты решили проучить организацию и навязать свои правила игры, отказавшись от финансирования, считает эксперт.

«Американцев эта ситуация возмутила, и они таким образом оказывают давление на WADA с тем, чтобы были пересмотрены результаты расследования по делу китайских пловцов. В общем, кто платит деньги, тот и заказывает музыку», — сказал журналист.