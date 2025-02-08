Пожары в Аргентине уничтожили более 3000 га леса

В Аргентине продолжают бороться с лесными пожарами, охватившими южные области страны. По информации портала ADNsur, стихийное бедствие уничтожило свыше 3000 га лесных угодий в провинции Рио-Негро.

Лесные пожары в аргентине. Видео © X / 24weather24

Усложняет тушение погодные условия: в регионе сейчас наблюдается ветер с порывами до 80 километров в час, что мешает работе спасателей. В настоящее время огонь приблизился к берегам реки Асуль, он охватил новые участки лесного массива. Местные органы власти переоборудовали региональный спортивный центр для обеспечения нужд тех, кому пришлось оставить дома.

В конце января в Аргентине сложилась критическая ситуация из-за сильных ветров и аномально высоких температур. В результате было введено чрезвычайное положение. Точные данные об ущербе, причинённом пожарами, пока отсутствуют, однако предполагается, что площадь сгоревших лесов может дорасти до 20 тысяч га. На данный момент известно об одном погибшем.