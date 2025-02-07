«Кровавая» река испугала жителей столицы Аргентины
The Buenos Aires Time: Канал Саранди в Аргентине окрасился в ярко-красный цвет
Канал в Аргентине, окрашенный в красный цвет. Обложка © X / lobopincha
В Аргентине вода в канале Саранди, который впадает в устье реки Ла-Плата в районе Буэнос-Айреса, окрасилась в ярко-красный цвет. Об этом пишет местная газета The Buenos Aires Times.
«Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что наш бедный Саранди страдает от загрязнения», — говорится в сообщении.
Министерство окружающей среды провинции взяло образцы воды для определения точной причины окрашивания. Специалисты ведомства предположили, что загрязнение могло быть вызвано неким «органическим пигментом». В министерстве уточнили, что канал протекает через район, где находится много текстильных фабрик и кожевенных заводов.
А ранее Life.ru писал, что Лос-Анджелес окрасился в гламурный цвет из-за специальной смеси с краской. Спасатели её тушат пожар, который начался 7 января. Раствор с яркой краской не только ликвидирует огонь, но и позволяет спасателям видеть, какие участки земли уже были обработаны. Напомним, что в регионе было объявлено чрезвычайное положение. Возможной причиной катастрофы мог стать поджог, задержаны уже пять подозреваемых в этом деле. Ещё по одной версии, пожар мог спровоцировать обрыв на линии электропередачи.