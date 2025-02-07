«Кровавая» река испугала жителей столицы Аргентины

В Аргентине вода в канале Саранди, который впадает в устье реки Ла-Плата в районе Буэнос-Айреса, окрасилась в ярко-красный цвет. Об этом пишет местная газета The Buenos Aires Times.

«Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что наш бедный Саранди страдает от загрязнения», — говорится в сообщении.