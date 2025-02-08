Взорвавшийся переносной камин отправил в больницу жительницу Москвы

Жительница Москвы пострадала при взрыве камина. По данным SHOT, пострадавшую с ожогом 27% тела доставили в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Всё произошло около 21:00 мск на улице Смольная, где взорвался переносной камин. Горючая жидкость вылилась на женщину и загорелась. У пострадавшей зафиксированы ожоги 1-2 степени.