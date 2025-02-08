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Регион
8 февраля, 19:41

Взорвавшийся переносной камин отправил в больницу жительницу Москвы

Переносной камин взорвался в квартире на севере Москвы, пострадала женщина

Жительница Москвы пострадала при взрыве камина. По данным SHOT, пострадавшую с ожогом 27% тела доставили в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Всё произошло около 21:00 мск на улице Смольная, где взорвался переносной камин. Горючая жидкость вылилась на женщину и загорелась. У пострадавшей зафиксированы ожоги 1-2 степени.

МЧС: Пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве ликвидировали
МЧС: Пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве ликвидировали

Ранее Life.ru рассказывал, как на севере Москвы загорелась незаселённая новостройка. По имеющейся информации, при взрыве газового баллона были повреждены фасад и внутренняя отделка здания, а также обрушились перегородки.

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Артур Лапсаков
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