Взорвавшийся переносной камин отправил в больницу жительницу Москвы
Переносной камин взорвался в квартире на севере Москвы, пострадала женщина
Жительница Москвы пострадала при взрыве камина. По данным SHOT, пострадавшую с ожогом 27% тела доставили в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
Всё произошло около 21:00 мск на улице Смольная, где взорвался переносной камин. Горючая жидкость вылилась на женщину и загорелась. У пострадавшей зафиксированы ожоги 1-2 степени.
Ранее Life.ru рассказывал, как на севере Москвы загорелась незаселённая новостройка. По имеющейся информации, при взрыве газового баллона были повреждены фасад и внутренняя отделка здания, а также обрушились перегородки.
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