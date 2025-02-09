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8 февраля, 22:09

Гол Мбаппе помог «Реалу» сыграть вничью с «Атлетико» в чемпионате Испании

Момент из матча «Реала» и «Атлетико». Обложка © X / Real Madrid C.F.

Момент из матча «Реала» и «Атлетико». Обложка © X / Real Madrid C.F.

«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в мадридском дерби, прошедшем в рамках 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.

У гостей с пенальти на 35-й минуте отличился Хулиан Альварес. У хозяев мяч забил Килиан Мбаппе на 50-й минуте.

«Реал» набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетико» идёт вторым с 49 баллами.

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Это было 238-е дерби между командами, которое в 63-й раз завершилось вничью. «Реал» одержал 116 побед, «Атлетико» — 59.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого в пятый раз выиграл Суперкубок Китая. В прошлом сезоне клуб выиграл Суперкубок Китая, занял второе место в национальном чемпионате и дошёл до полуфинала кубка страны.

Артур Лапсаков
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