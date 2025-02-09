Гол Мбаппе помог «Реалу» сыграть вничью с «Атлетико» в чемпионате Испании
Момент из матча «Реала» и «Атлетико». Обложка © X / Real Madrid C.F.
«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в мадридском дерби, прошедшем в рамках 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.
У гостей с пенальти на 35-й минуте отличился Хулиан Альварес. У хозяев мяч забил Килиан Мбаппе на 50-й минуте.
«Реал» набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетико» идёт вторым с 49 баллами.
Это было 238-е дерби между командами, которое в 63-й раз завершилось вничью. «Реал» одержал 116 побед, «Атлетико» — 59.
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