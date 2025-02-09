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Регион
8 февраля, 22:49

Хинштейн заявил об очень плохой ситуации с бюджетом Курской области

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями приграничных районов заявил, что регион имеет задолженности перед семьями погибших участников специальной военной операции (СВО). Он также отметил, что ситуация с бюджетом области находится в критическом состоянии.

«Ещё я обнаружил, что областное постановление предусматривало только однократную выплату. То есть, если человек был ранен, пришёл лечиться, получил выплату, вернулся на передовую и был ранен повторно, это уже не считается», — сказал Хинштейн.

Он подчеркнул, что такой подход является неправильным, и пообещал пересмотреть систему выплат в ближайшее время.

Кроме того, Хинштейн предложил создать горячую линию для оперативного сообщения о случаях мародёрства на приграничных территориях. Это позволит жителям региона быстрее реагировать на неправомерные действия.

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Ранее президент России Владимир Путин встретился с Александром Хинштейном. На встрече рассматривались вопросы финансовых компенсаций за утрату имущества и возвращение земельных участков. Глава государства отметил, что поручит принять дополнительные решения по денежным компенсациям жителям региона по утрате имущества.

Артём Гапоненко
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