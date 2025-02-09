Хинштейн заявил об очень плохой ситуации с бюджетом Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями приграничных районов заявил, что регион имеет задолженности перед семьями погибших участников специальной военной операции (СВО). Он также отметил, что ситуация с бюджетом области находится в критическом состоянии.

«Ещё я обнаружил, что областное постановление предусматривало только однократную выплату. То есть, если человек был ранен, пришёл лечиться, получил выплату, вернулся на передовую и был ранен повторно, это уже не считается», — сказал Хинштейн.

Он подчеркнул, что такой подход является неправильным, и пообещал пересмотреть систему выплат в ближайшее время.

Кроме того, Хинштейн предложил создать горячую линию для оперативного сообщения о случаях мародёрства на приграничных территориях. Это позволит жителям региона быстрее реагировать на неправомерные действия.