Неизвестный мужчина разбил лобовое стекло автомобиля фигуристки Нугумановой
Елизавета Нугуманова. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в социальных сетях рассказала, что 7 февраля неизвестный мужчина разбил лобовое стекло её автомобиля. Спортсменка написала заявление в полицию.
Всё началось с того, что таксист остановился на однополосной дороге, полностью перекрыв движение. Нугуманова, чтобы привлечь внимание, посигналила. Но вместо извинений пассажир такси вышел из машины и, как описала фигуристка, «со зверским лицом» бросился к её автомобилю, нанося удары.
«Лобовое стекло в итоге разбилось, мужчина скрылся», — рассказала 22-летняя фигуристка.
Ранее стало известно, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем. 77-летней экс-фигуристке стало плохо, и в десятом часу вечера она ощутила сильные боли в сердце. Врачи, прибывшие на вызов, диагностировали у неё гипертоническую болезнь.