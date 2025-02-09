Неизвестный мужчина разбил лобовое стекло автомобиля фигуристки Нугумановой

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в социальных сетях рассказала, что 7 февраля неизвестный мужчина разбил лобовое стекло её автомобиля. Спортсменка написала заявление в полицию.

Всё началось с того, что таксист остановился на однополосной дороге, полностью перекрыв движение. Нугуманова, чтобы привлечь внимание, посигналила. Но вместо извинений пассажир такси вышел из машины и, как описала фигуристка, «со зверским лицом» бросился к её автомобилю, нанося удары.

«Лобовое стекло в итоге разбилось, мужчина скрылся», — рассказала 22-летняя фигуристка.