Украинцы почти догнали сирийцев среди всех мигрантов в Германии
RND: В Германии больше всего нелегальных мигрантов из Сирии и Украины
Количество украинских нелегалов в стране приближается к числу сирийских, однако последних всё ещё больше. Об этом сообщает немецкий ресурс RND, ссылаясь на ответ федерального правительства по запросу парламентской партии «Левые».
Согласно информации издания, соглашение с ЕС не подразумевает, что каждый украинец имеет право на автоматический въезд в страну.
«Украинцам, которые долгое время находятся за пределами своей родины и не рискуют столкнуться с военными действиями, не требуется специальная защита», — приводит комментарий правительства портал.
По данным статистики, наибольшее количество нелегальных беженцев в Германии — это сирийцы, которые составляют 20,6% от общего числа нелегалов. На втором месте находятся мигранты с Украины, затем следуют беженцы из Афганистана и Турции.
Ранее иммиграционные службы США приостановили прием заявлений на въезд для украинских беженцев. Кроме того, USCIS сообщила, что украинцы, находящиеся в Штатах, могут подать заявку на продление их статуса за 180 дней до его истечения.
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