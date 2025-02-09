Украинцы почти догнали сирийцев среди всех мигрантов в Германии

Количество украинских нелегалов в стране приближается к числу сирийских, однако последних всё ещё больше. Об этом сообщает немецкий ресурс RND, ссылаясь на ответ федерального правительства по запросу парламентской партии «Левые».

Согласно информации издания, соглашение с ЕС не подразумевает, что каждый украинец имеет право на автоматический въезд в страну.

«Украинцам, которые долгое время находятся за пределами своей родины и не рискуют столкнуться с военными действиями, не требуется специальная защита», — приводит комментарий правительства портал.

По данным статистики, наибольшее количество нелегальных беженцев в Германии — это сирийцы, которые составляют 20,6% от общего числа нелегалов. На втором месте находятся мигранты с Украины, затем следуют беженцы из Афганистана и Турции.