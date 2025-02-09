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9 февраля, 02:35

Избавляйтесь от мусора и грязи: Юрист предупредил россиян об изъятии заброшенных участков

Юрист Терехин: С 1 марта начнут изымать заброшенные участки у владельцев

С 1 марта 2024 года в России вступают в силу новые правила для владельцев земельных участков. Если вы не начнёте строительство или не высадите культуры в течение трёх лет, землю могут отобрать.

Юрист Филипп Терехин в беседе с агентством «Прайм» предупредил, что теперь землю нужно не только купить, но и активно использовать. Власти будут следить за тем, чтобы участки содержались в порядке — никакого мусора, хлама или грязи.

«Чтобы избежать каких-либо претензий со стороны контролирующих органов, необходимо содержать земельный участок в порядке — избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением», — пояснил специалист.

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Ранее россиянам объяснили, что изменилось в правилах вступления в наследство с 5 февраля. По словам юриста, теперь нотариусы будут получать данные о регистрации смерти граждан и изменениях в соответствующих документах непосредственно от ЗАГСов, что позволит исключить лишние этапы в процессе.

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Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Артём Гапоненко
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