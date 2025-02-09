Избавляйтесь от мусора и грязи: Юрист предупредил россиян об изъятии заброшенных участков

С 1 марта 2024 года в России вступают в силу новые правила для владельцев земельных участков. Если вы не начнёте строительство или не высадите культуры в течение трёх лет, землю могут отобрать.

Юрист Филипп Терехин в беседе с агентством «Прайм» предупредил, что теперь землю нужно не только купить, но и активно использовать. Власти будут следить за тем, чтобы участки содержались в порядке — никакого мусора, хлама или грязи.

«Чтобы избежать каких-либо претензий со стороны контролирующих органов, необходимо содержать земельный участок в порядке — избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением», — пояснил специалист.