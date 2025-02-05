Россиянам объяснили, что изменилось в правилах вступления в наследство с 5 февраля

Изменения в бюрократических процедурах, вступившие в силу 5 февраля 2025 года, значительно упростят россиянам процесс получения наследства, сообщила юрист Анна Черепанова. По её словам, теперь нотариусы будут получать данные о регистрации смерти граждан и изменениях в соответствующих документах непосредственно от ЗАГСов, что позволит исключить лишние этапы в процессе.

«Когда ЗАГСы будут уведомлять нотариуса о смерти человека, то автоматически ликвидируется одна процедура. <...> Новшество будет облегчать людям вступление в наследство», — пояснила собеседница RuNews24.ru.