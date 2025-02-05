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Регион
5 февраля, 12:22

Россиянам объяснили, что изменилось в правилах вступления в наследство с 5 февраля

Юрист Черепанова: С 5 февраля россиянам стало легче вступать в наследство

Изменения в бюрократических процедурах, вступившие в силу 5 февраля 2025 года, значительно упростят россиянам процесс получения наследства, сообщила юрист Анна Черепанова. По её словам, теперь нотариусы будут получать данные о регистрации смерти граждан и изменениях в соответствующих документах непосредственно от ЗАГСов, что позволит исключить лишние этапы в процессе.

«Когда ЗАГСы будут уведомлять нотариуса о смерти человека, то автоматически ликвидируется одна процедура. <...> Новшество будет облегчать людям вступление в наследство», — пояснила собеседница RuNews24.ru.

Юрист отметила, что ранее нотариусы были обязаны самостоятельно устанавливать круг родственников, имеющих право на наследство, однако теперь это требование будет закреплено на законодательном уровне. По словам эксперта, в прошлом нотариусы иногда упускали важные детали, что приводило к трудностям для граждан и необходимости обращения в суд.

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Напомним, с 5 февраля в России упростили порядок вступления в наследство — подробнее о законодательных поправках читайте в материале Life.ru. Ранее гражданам также объяснили, как проверить долги покойного родственника перед получением наследства.

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pixabay / rafabordes

Борис Эльфанд
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