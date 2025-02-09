Суд Москвы отказался рассматривать протокол в отношении Юрия Дудя*

Кузьминский районный суд Москвы 8 февраля отказался рассматривать административный протокол, составленный в отношении журналиста Юрия Дудя*. Дело касалось отсутствия маркировки о статусе иностранного агента на его материалах.

«Текущее состояние административного протокола по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ в отношении привлекаемого лица Ю.А. Дудя* возвращено», — говорится в материале, опубликованном на портале судов общей юрисдикции столицы.

Протокол поступил в суд ещё 29 января, но что именно стало причиной его составления, неизвестно.

А в конце декабря прошлого года суд в Москве оштрафовал Юрия Дудя* за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в Сети. Блогер должен будет оплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.