«Такая чушь»: Минобороны Британии потратило 5 млн фунтов ради эмблемы на электромобилях

Британский министр обороны Джон Хили испытал шок, когда узнал, что на поддержку гоночной команды McLaren ведомство потратило из госбюджета 5 миллионов фунтов стерлингов — это примерно 600 миллионов рублей. О реакции Хили сообщил Telegraph, ссылаясь на источник в министерстве.

Как оказалось, эту сумму потратили только на размещение логотипа Минобороны на брызговиках электромобиля внедорожной электрической серии Extreme E.

«Джон Хили потерял дар речи, когда узнал, что консервативные министры потратили миллионы фунтов налогоплательщиков на такую чушь», — рассказал источник издания.