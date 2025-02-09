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Регион
9 февраля, 03:16

Движение на трассе в Красноярском крае перекрыли из-за схода снежной лавины

Лавина на дороге в Курагинском районе Красноярского края. Обложка © ГУ МЧС по Красноярскому краю

Лавина на дороге в Курагинском районе Красноярского края. Обложка © ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Курагинском районе Красноярского края ограничено движение на автодороге Курагино — Черемшанка из-за схода лавины. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, снежная масса сошла на 25-м километре. Информации о пострадавших не поступало.

«Автомобилистам стоит учитывать данную информацию и отложить поездку в данном направлении», — говорится в сообщении ведомства.

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Артём Гапоненко
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