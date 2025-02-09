Движение на трассе в Красноярском крае перекрыли из-за схода снежной лавины
Лавина на дороге в Курагинском районе Красноярского края. Обложка © ГУ МЧС по Красноярскому краю
В Курагинском районе Красноярского края ограничено движение на автодороге Курагино — Черемшанка из-за схода лавины. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, снежная масса сошла на 25-м километре. Информации о пострадавших не поступало.
«Автомобилистам стоит учитывать данную информацию и отложить поездку в данном направлении», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что Москву под конец зимы накроют метели. Вероятнее всего, февраль закончится со снегом, предупреждают синоптики.