Идём на маркетплейсы: Автоэксперт раскрыл, как найти машину без перекупщиков

Сейчас новые и подержанные автомобили можно купить через интернет на множестве платформ, включая маркетплейсы, где машины доставляют покупателям. Для того, чтобы приобрести авто непосредственно у владельца, минуя перекупщиков, необходимо сравнивать объявления на различных ресурсах, отметил автоэксперт Юрий Матющенко.

«Большинство частных продавцов размещают свои объявления на онлайн-досках и автомобильных форумах, что увеличивает шансы на покупку без посредников. Рекомендуется просматривать несколько сайтов: многие продавцы размещают свои предложения только на одной платформе», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

По мнению Матющенко, ограничение одним ресурсом может привести к тому, что вы упустите множество вариантов. Кроме того, перекупщики зачастую маскируются под обычных продавцов. Их можно выявить по имени в ПТС, но для этого придётся потратить время на переговоры и, возможно, даже встретиться лично.

Чтобы сэкономить на покупке автомобиля, эксперт советует расширить поиск на разные регионы России. Также он рекомендует активно торговаться, так как владельцы нередко завышают цены, рассчитывая на торг.