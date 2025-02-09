Госдума приоритетно рассмотрит проект об индексации военных пенсий

В Государственной думе поднимут вопрос дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года. По словам председателя нижней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, данный законопроект планируют обсудить в приоритетном порядке.

«Законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты», — заявил Володин.

По его словам, сейчас главная задача заключается в поддержке тех, кто много лет защищал Россию и её граждан, а также обеспечивал безопасность и правопорядок.