В Курской области 10 украинских пограничников хотели, бросив позиции, сбежать из района Свердликова, но их планам помешали сбыться свои же. Заградотряды ВСУ открыли по товарищам огонь на поражение, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В районе Свердликова около 10 украинских пограничников пытались сбежать из населённого пункта, но попали под огонь заградительного отряда», — поведал собеседник.

В силовых структурах добавили, что украинские солдаты минируют все подступы к селу, пока ВС РФ выдавливают силы вторжения из опорных пунктов.