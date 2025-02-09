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Регион
9 февраля, 07:38

Группу украинских пограничников беспощадно убили свои же во время бегства из-под Курска

ТАСС: Заградотряды ВСУ у Свердликова убили пытавшихся сбежать пограничников

В Курской области 10 украинских пограничников хотели, бросив позиции, сбежать из района Свердликова, но их планам помешали сбыться свои же. Заградотряды ВСУ открыли по товарищам огонь на поражение, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В районе Свердликова около 10 украинских пограничников пытались сбежать из населённого пункта, но попали под огонь заградительного отряда», — поведал собеседник.

В силовых структурах добавили, что украинские солдаты минируют все подступы к селу, пока ВС РФ выдавливают силы вторжения из опорных пунктов.

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Ранее подполье сообщило, что ВСУ стягивают силы в Сумской области для последующего прорыва в Брянскую область. Местные жители рассказали подпольщикам, что солдат в точке сбора набралось уже несколько сотен. Представитель сопротивления передал координаты места сбора ВСУ – 51.9255843, 34.1751194, а также пожелал российским военным доброй охоты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Озеров
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