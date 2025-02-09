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Регион
9 февраля, 07:50

У лишённого звания подполковника Алеева конфисковали 25 млн рублей

Суд обратил в доход государства 25 млн рублей экс-сотрудника ФТС Алеева

Никулинский суд Москвы вынес решение об обращении в государственный доход денег бывшего руководителя Центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни, лишённого звания подполковника Александра Алеева. Речь идёт о 25 миллионах рублей, которые были получены подозреваемым преступным путём. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебное постановление.

«Иск Генеральной прокуратуры удовлетворить, обратить в доход государства денежные средства, добытые преступным путём, Алеева в размере 25 миллионов рублей», — говорится в тексте.

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Напомним, в 2023 году в Москве за взятку задержаны замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев. Как установило следствие, таможенники получали взятки от предпринимателей за беспрепятственное таможенное оформление товаров и автомобилей.

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ТАСС / Александр Щербак

Татьяна Миссуми
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