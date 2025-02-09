У лишённого звания подполковника Алеева конфисковали 25 млн рублей

Никулинский суд Москвы вынес решение об обращении в государственный доход денег бывшего руководителя Центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни, лишённого звания подполковника Александра Алеева. Речь идёт о 25 миллионах рублей, которые были получены подозреваемым преступным путём. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебное постановление.

«Иск Генеральной прокуратуры удовлетворить, обратить в доход государства денежные средства, добытые преступным путём, Алеева в размере 25 миллионов рублей», — говорится в тексте.