Минобороны РФ подало иск к Управлению строительства на 1,1 млрд рублей
Министерство обороны Российской Федерации подало иск на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей к ФГУП «Главное управление специального строительства». Генеральный директор этого предприятия был недавно задержан по обвинению в мошенничестве с государственными контрактами, как указано в картотеке арбитражных дел. Информация о сути и деталях исковых требований пока не раскрыта.
«Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. Сумма исковых требований 1173090428 рублей», — говорится в карточке дела.
Ранее сообщалось, что в Москве суд приступил к производству исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании (ВСК) на сумму четыре миллиарда рублей. Требования от военного министерства пока не разглашаются. Напомним, экс-директора ВСК Минобороны РФ Андрея Белкова задержали в Москве в июле прошлого года. Его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который сейчас является фигурантом дела о крупной взятке. Белков подозревается в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа, когда возглавлял ФГУП «Главное военно-строительное управление» до 2021 года.
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