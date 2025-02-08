Минобороны РФ подало иск к Управлению строительства на 1,1 млрд рублей

Министерство обороны Российской Федерации подало иск на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей к ФГУП «Главное управление специального строительства». Генеральный директор этого предприятия был недавно задержан по обвинению в мошенничестве с государственными контрактами, как указано в картотеке арбитражных дел. Информация о сути и деталях исковых требований пока не раскрыта.