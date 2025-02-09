МИД РФ назвал инструмент давления на дипломатов за рубежом

Представители российского Министерства иностранных дел рассказали, что аккредитация и постановка на миграционный учёт представителей дипкорпуса стали самым эффективным инструментом давления на российских дипломатов в зарубежных странах.

«Не менее важным направлением нашей деятельности является аккредитация и постановка на миграционный учёт представителей дипломатического и консульского корпуса, обработка соответствующих нот, оформление дипломатических, консульских, служебных карточек и удостоверений», — объяснил в беседе с РИА «Новости» директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.

Он отметил, что в ряде стран технические аспекты в работе дипкорпуса превратились в инструменты давления на российских дипломатов, представляющих интересы страны за границей. При этом Богдашев заявил, что Москва принимает ответные меры незамедлительно.

«Со своей стороны вводим ответные меры и исходим из того, что наша реакция на подобные выпады должна следовать незамедлительно», — подчеркнул он.

Департамент государственного протокола МИД РФ ведёт работу по учёту протокольных посланий в адрес России, который показывает, что лидеры ряда стран поддерживают вектор внешней политики Москвы, а также намерены продолжить сближение и укрепление связей.