Паника и учащённое сердцебиение: У страха давки в транспорте нашли эволюционные корни

Ограниченное пространство наш мозг воспринимает как потенциальную опасность, поэтому может возникать страх и даже паника во время давки в транспорте. Об этом сообщила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Теснота в транспорте — это распространённая проблема, вызывающая стресс и дискомфорт. Это связано как с физиологическими, так и с психологическими причинами», — пояснила она в разговоре с РИАМО.

Она объяснила, что реакция тела на тесноту имеет эволюционные корни. Ещё в древности люди избегали ограниченные пространства, считая их опасными. Стресс также может усиливаться из-за близкого контакта с незнакомыми людьми, ограничения свободы и невозможности контролировать ситуацию. Из-за этого могут возникнуть такие симптомы, как учащённое сердцебиение, потливость и мышечное напряжение.