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9 февраля, 09:38

Пятерых москвичек госпитализировали с симптомами сепсиса после ЭКО в частной клинике

«Рен-ТВ»: Пять беременных москвичек попали в больницу с сепсисом после ЭКО

Сразу несколько беременных женщин попали в московские городские больницы с симптомами сепсиса после того, как сделали процедуру ЭКО в частной московской клинике. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Департамент здравоохранения подтвердил госпитализацию пяти жительниц столицы. Известно, что две из них находятся в тяжёлом состоянии.

«Все они перенесли специализированное малоинвазивное вмешательство», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор уже начал проверку. Все пациентки находятся под присмотром медиков, им оказывают необходимую помощь.

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Ранее сообщалось, что 23-летняя роженица умерла в больнице Саратова. Причиной смерти молодой пациентки стало инфекционное заболевание, на фоне которого у неё развились серьёзные осложнения.

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freepik / lifeforstock

Ольга Сливченко
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