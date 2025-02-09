Пятерых москвичек госпитализировали с симптомами сепсиса после ЭКО в частной клинике

Сразу несколько беременных женщин попали в московские городские больницы с симптомами сепсиса после того, как сделали процедуру ЭКО в частной московской клинике. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Департамент здравоохранения подтвердил госпитализацию пяти жительниц столицы. Известно, что две из них находятся в тяжёлом состоянии.

«Все они перенесли специализированное малоинвазивное вмешательство», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор уже начал проверку. Все пациентки находятся под присмотром медиков, им оказывают необходимую помощь.