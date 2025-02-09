Учительница на пенсии едва не умерла одна в запертой квартире в Москве

В Москве спасатели помогли пожилой учительнице, которая не смогла подняться с постели и открыть дверь прибывшим медикам, приехавшим по её звонку из-за резкого ухудшения состояния. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на экстренные службы.

«Требуется присутствие полиции при вскрытии двери. Пожилая женщина <… > 1939 года рождения не может открыть дверь, требуется медицинская помощь», — пояснил собеседник издания.

Инцидент случился в доме на Краснохолмской набережной. В экстренные службы позвонила родственница пенсионерки и попросила спасателей вскрыть дверь, это и спасло жизнь женщине. Пострадавшая раньше работала учителем русского языка и литературы, она является ветераном труда и Отличником народного просвещения. В школе педагог трудилась более 45 лет.