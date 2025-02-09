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9 февраля, 09:19

Учительница на пенсии едва не умерла одна в запертой квартире в Москве

В Москве пожилая учительница вызвала спасателей, чтобы открыть дверь квартиры

В Москве спасатели помогли пожилой учительнице, которая не смогла подняться с постели и открыть дверь прибывшим медикам, приехавшим по её звонку из-за резкого ухудшения состояния. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на экстренные службы.

«Требуется присутствие полиции при вскрытии двери. Пожилая женщина <… > 1939 года рождения не может открыть дверь, требуется медицинская помощь», — пояснил собеседник издания.

Инцидент случился в доме на Краснохолмской набережной. В экстренные службы позвонила родственница пенсионерки и попросила спасателей вскрыть дверь, это и спасло жизнь женщине. Пострадавшая раньше работала учителем русского языка и литературы, она является ветераном труда и Отличником народного просвещения. В школе педагог трудилась более 45 лет.

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Ранее сообщалось, что пенсионерка из Санкт-Петербурга помогла своему сыну вывезти тело его убитой возлюбленной в лес под Токсово и спрятать его. 40-летний Николай жестоко расправился с 50-летней Еленой во время конфликта и обратился к матери за помощью.

Обложка ©

freepik / shurkin_son

Татьяна Миссуми
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