В Совфеде предупредили Европу о неожиданной внутренней угрозе

Встреча лидеров правоконсервативных партий в Мадриде делает внутренний раскол в Европе более вероятным. Это в итоге может привести к существенному пересмотру внешней политики Евросоюза. Такое мнение высказал у себя в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

«Европейские союзники (президента США Дональда) Трампа собрались в Мадриде, выразили ему поддержку и призвали ЕС идти по его пути. В Европе растёт потенциал внутреннего раскола. Последствия уже есть — и ещё будут, причём в итоге это может привести к политическому переформатированию Европы и изменению её внешней политики», — написал Пушков.

Комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что правоконсервативные партии в Европе становятся мейнстримом, Пушков сказал, что явной тенденции пока не наблюдается, но определённые сдвиги однозначно видны.

«Теперь у правоконсервативных сил в Европе есть союзник в лице лидера главной страны Запада», — отметил сенатор, намекнув на Трампа.