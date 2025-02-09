В Совфеде предупредили Европу о неожиданной внутренней угрозе
Пушков: Встреча правоконсервативных лидеров в Мадриде ускорит раскол в ЕС
Встреча лидеров правоконсервативных партий в Мадриде делает внутренний раскол в Европе более вероятным. Это в итоге может привести к существенному пересмотру внешней политики Евросоюза. Такое мнение высказал у себя в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.
«Европейские союзники (президента США Дональда) Трампа собрались в Мадриде, выразили ему поддержку и призвали ЕС идти по его пути. В Европе растёт потенциал внутреннего раскола. Последствия уже есть — и ещё будут, причём в итоге это может привести к политическому переформатированию Европы и изменению её внешней политики», — написал Пушков.
Комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что правоконсервативные партии в Европе становятся мейнстримом, Пушков сказал, что явной тенденции пока не наблюдается, но определённые сдвиги однозначно видны.
«Теперь у правоконсервативных сил в Европе есть союзник в лице лидера главной страны Запада», — отметил сенатор, намекнув на Трампа.
Ранее лидер крайне правой Партии свободы (PVV) в Нидерландах Вилдерс заявил на встрече в Мадриде, что эпоха нынешних европейских лидеров подошла к концу. По его словам, режимы президента Франции Макрона и канцлера Германии Шольца рухнут, а затем Европа возродится и вновь будет великой.
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