Ночь на 9 февраля установила температурный рекорд 2025 года в Москве

Ночь на 9 февраля стала самой холодной в столице с начала 2025 года. Термометры базовой метеостанции на ВДНХ показали -7,6 градуса, что всё равно выше климатической нормы на три-четыре градуса, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Московской области самым холодным местом стал посёлок городского типа Черусти в Шатурском округе, там похолодало до -12,7 градуса. Немногим теплее было в Павловском Посаде — там температура опустилась до — 10,9 градуса.

«Такого холода московская земля не помнит с конца прошлого года. Зима ещё не сказала своего последнего слова», — говорится в публикации.