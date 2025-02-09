Ночь на 9 февраля установила температурный рекорд 2025 года в Москве
Тишковец: Ночь на 9 февраля стала самой холодной в Москве с начала 2025 года
Ночь на 9 февраля стала самой холодной в столице с начала 2025 года. Термометры базовой метеостанции на ВДНХ показали -7,6 градуса, что всё равно выше климатической нормы на три-четыре градуса, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Московской области самым холодным местом стал посёлок городского типа Черусти в Шатурском округе, там похолодало до -12,7 градуса. Немногим теплее было в Павловском Посаде — там температура опустилась до — 10,9 градуса.
«Такого холода московская земля не помнит с конца прошлого года. Зима ещё не сказала своего последнего слова», — говорится в публикации.
К слову, ранее Тишковец регистрировал и рекорд положительной температуры за 2025 год в Москве. По его наблюдениям, самым тёплым днём в столице аж с 1914 года стало 27 января — утром температура поднималась до +3,5 градуса. За это можно благодарить прошедший над городом атмосферный фронт, который принёс с собой тёплый воздух.
Life.ru