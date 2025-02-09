Метеоролог рассказал, какую погоду ожидать москвичам в феврале

Февраль проявляет признаки зимы, но несмотря на усиливающиеся морозы, значение их не существенно. О погоде в Москве рассказал специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам метеоролога, в ближайшее время москвичей ожидает до минус 5 — 10 градусов в ночные часы. Днём же столбик термометра покажет минус 1 — 6 градусов. Сильные морозы придут в середине февраля или ближе к концу второй декады. Тогда в ночные часы температура опустится до минус 10 — 15 градусов.

В ближайшие недели также не ожидается осадков. Будет преобладать погода с переменной облачностью, местами малооблачная, а временами даже ясная.

«Ветер будет в антициклоне достигать периодически штилевых значений, то есть очень слабый. В отдельные периоды могут быть какие-то усиления до 2-7 метров в секунду и преобладание северных тяг», — уточнил Ильин.

По мнению эксперта, в конце февраля могут пройти осадки в виде снега. А в предстоящую неделю снежный покров может достигнуть 2-3 сантиметров. Дальше температура начнёт расти.