Ров с кипятком: На перекрёстке в Петербурге прорвало трубу с горячей водой

В Санкт-Петербурге на перекрёстке улиц Солдата Корзуна и Ветеранов образовался ров с кипятком после прорыва трубы с горячей водой. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Кадры с места происшествия. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Дорогу и тротуары на месте прорыва перекрыли. Видимость снизилась практически до нуля из-за густых клубов пара. К месту происшествия уже прибыли экстренные службы, которые принимают все меры для устранения аварии.