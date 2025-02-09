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9 февраля, 12:53

Ров с кипятком: На перекрёстке в Петербурге прорвало трубу с горячей водой

Mash на Мойке: В Петербурге прорвало трубу с горячей водой рядом с шоссе

В Санкт-Петербурге на перекрёстке улиц Солдата Корзуна и Ветеранов образовался ров с кипятком после прорыва трубы с горячей водой. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Кадры с места происшествия. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Дорогу и тротуары на месте прорыва перекрыли. Видимость снизилась практически до нуля из-за густых клубов пара. К месту происшествия уже прибыли экстренные службы, которые принимают все меры для устранения аварии.

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Во Владивостоке пенсионерка умерла после падения в кипяток на остановке

В конце января кипяток залил улицы в Москве. Из-за прорыва трубы с горячей водой на востоке столицы в районе Гольяново горячая вода хлынула на дороги. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Telegram / Mash на Мойке

Ольга Сливченко
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