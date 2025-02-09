Ров с кипятком: На перекрёстке в Петербурге прорвало трубу с горячей водой
Mash на Мойке: В Петербурге прорвало трубу с горячей водой рядом с шоссе
В Санкт-Петербурге на перекрёстке улиц Солдата Корзуна и Ветеранов образовался ров с кипятком после прорыва трубы с горячей водой. Об этом сообщает Mash на Мойке.
Кадры с места происшествия. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Дорогу и тротуары на месте прорыва перекрыли. Видимость снизилась практически до нуля из-за густых клубов пара. К месту происшествия уже прибыли экстренные службы, которые принимают все меры для устранения аварии.
В конце января кипяток залил улицы в Москве. Из-за прорыва трубы с горячей водой на востоке столицы в районе Гольяново горячая вода хлынула на дороги. К счастью, обошлось без пострадавших.
Telegram / Mash на Мойке