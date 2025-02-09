Украинская группа «Бумбокс» отказалась от песен на русском языке

Украинская группа «Бумбокс» отказалась от исполнения своих песен на русском языке и выступления перед россиянами. Теперь хит «Вахтёрам» коллектив будет петь исключительно на украинском, сообщает Mash.

По сведениям телеграм-канала, руководство группы и сами музыканты готовы были выступать перед любой публикой за 15 тысяч долларов плюс пять тысяч долларов на расходы — столько стоил заказ выступления и сам 45-минутный концерт из 10 треков. Однако украинские власти запретили собственным гражданам вести любые дела с русскими, даже для деятелей культуры. В обмен за покладистость музыкантов в Киеве соблаговолили отпустить «Бумбокс» в тур по европейским странам — Германии, Дании и Кипру

К слову сам солист «Бумбокса» Андрей Хлывнюк проходил службу в военной разведке ВСУ. Сообщалось, что он получил ранение в ходе одного из обстрелов — его лицо посекло осколками мины.