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Регион
9 февраля, 12:02

Китайские Haval массово сбоят из-за аномального давления в Петербурге

Петербуржцы жалуются на сбои у Haval Jolion из-за высокого атмосферного давления

В Санкт-Петербурге автовладельцы пожаловались на проблемы в работе Haval Jolion тульской сборки, китайские авто просигнализировали о сбоях из-за повышенного атмосферного давления. Об этом пользователи массово пишут на портале Drive2.

«Высокое атмосферное давление, наблюдавшееся в Петербурге, негативно отразилось на работоспособности китайских автомобилей. Водители кроссоверов Haval Jolion столкнулись с массовым срабатыванием индикатора Check Engine», — поделился один из пользователей.

По словам другого автомобилиста, он приехал с поломкой в автосалон, где оказался двадцатым в очереди, владельцы китайских машин массово обращались с жалобами из-за возникших проблем. Мужчина добавил, что за первую половину дня поступило 60 звонков от петербуржцев сотрудникам салона с просьбой помочь решить вопрос. Чаще всего речь шла о полноприводных кроссоверах. Срабатывание индикатора Check Engine повлекло ошибку датчика турбины.

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Ранее владельцы Haval Jolion массово пожаловались на неправильную работу двигателя, трансмиссии и педалей акселератора. Автомобилисты обвиняют дилеров в том, что они осведомлены о существующих неисправностях, но готовы их устранить только за дополнительную плату.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
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