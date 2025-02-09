Китайские Haval массово сбоят из-за аномального давления в Петербурге

В Санкт-Петербурге автовладельцы пожаловались на проблемы в работе Haval Jolion тульской сборки, китайские авто просигнализировали о сбоях из-за повышенного атмосферного давления. Об этом пользователи массово пишут на портале Drive2.

«Высокое атмосферное давление, наблюдавшееся в Петербурге, негативно отразилось на работоспособности китайских автомобилей. Водители кроссоверов Haval Jolion столкнулись с массовым срабатыванием индикатора Check Engine», — поделился один из пользователей.

По словам другого автомобилиста, он приехал с поломкой в автосалон, где оказался двадцатым в очереди, владельцы китайских машин массово обращались с жалобами из-за возникших проблем. Мужчина добавил, что за первую половину дня поступило 60 звонков от петербуржцев сотрудникам салона с просьбой помочь решить вопрос. Чаще всего речь шла о полноприводных кроссоверах. Срабатывание индикатора Check Engine повлекло ошибку датчика турбины.