Перезагрузка всего организма: Врач рассказала о плюсах и минусах криотерапии

Ещё недавно о таком методе лечения и восстановления как криотерапия мало кто знал. Однако сегодня он получил широкое распространение. Эта процедура, в основе которой использование низких температур, стала спасением для людей, которые хотят выглядеть моложе, чувствовать себя энергичнее и сохранить на долгие годы красоту. Подробнее о плюсах и минуса криотерапии рассказала «Вечерней Москве» пластический хирург Оксана Решетняк.

Криотерапию применяют в самых разных сферах. Она помогает снять воспаления и боли при травмах суставов, мышц или связок, лечит кожные заболевания, улучшает упругость кожи, укрепляет иммунитет и ускоряет восстановление после спортивных нагрузок. Также эту процедуру используют для снятия стресса и улучшения качества сна.

«При наличии хронических болезней, таких как диабет или аутоиммунные заболевания, криотерапия может быть полезной, но только под контролем врача. Пренебрежение этим правилом может привести к ухудшению состояния», — добавила Решетняк.

Однако есть и ряд противопоказаний. К ним относятся заболевания сердца и сосудов, наличие кардиостимуляторов, беременность, онкология, обострения инфекций и неконтролируемая гипертония.