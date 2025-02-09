Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 13:09

Посетительница музея в Италии случайно порвала полотно XVI века

Giornale di Brescia: В Италии женщина споткнулась и порвала картину XVI века

Женщина, пришедшая на выставку картин в итальянском городе Брешия, случайно порвала полотно XVI века . Посетительница споткнулась и начала падать, задев при этом рукой старинную картину. Об этом сообщает местная газета Giornale di Brescia.

«Женщина споткнулась и, падая, положила руку на холст. К счастью, посетительница не пострадала. Такое может случиться, тем более что выставка сейчас очень популярна», — прокомментировала инцидент директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов.

Пострадавшим полотном оказалась работа мастера Моретто Stendardo dei Disciplini, которая датируется 1522-1524 годами. Необычность картины в том, что она является двусторонней: на одной половине изображены два неизвестных святых, на другой — Дева Мария с представителями религиозного движения дисциплинатов.

Надорванный кусок поверхности холста небольшого размера — примерно с ладонь — расположен в правом нижнем углу. По словам представителей музея, картина подлежит восстановлению, поэтому сразу после инцидента её отправили в лабораторию на реставрацию.

Сумма ущерба составила несколько тысяч евро, но посетительницу выставки заверили, что ей не придётся ничего платить, так как произведение искусства было застраховано.

В музее «Павловск» рассказали, как император Пётр III потерял лицо
В музее «Павловск» рассказали, как император Пётр III потерял лицо

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Лос-Анджелесе уничтожили картины Хантера Байдена, сына бывшего американского президента Джо Байдена. Сгорело более 200 полотен наследника политика.

Обложка ©

freepik

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Италия
  • Интересное
  • Происшествия
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar