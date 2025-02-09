Посетительница музея в Италии случайно порвала полотно XVI века

Женщина, пришедшая на выставку картин в итальянском городе Брешия, случайно порвала полотно XVI века . Посетительница споткнулась и начала падать, задев при этом рукой старинную картину. Об этом сообщает местная газета Giornale di Brescia.

«Женщина споткнулась и, падая, положила руку на холст. К счастью, посетительница не пострадала. Такое может случиться, тем более что выставка сейчас очень популярна», — прокомментировала инцидент директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов.

Пострадавшим полотном оказалась работа мастера Моретто Stendardo dei Disciplini, которая датируется 1522-1524 годами. Необычность картины в том, что она является двусторонней: на одной половине изображены два неизвестных святых, на другой — Дева Мария с представителями религиозного движения дисциплинатов.

Надорванный кусок поверхности холста небольшого размера — примерно с ладонь — расположен в правом нижнем углу. По словам представителей музея, картина подлежит восстановлению, поэтому сразу после инцидента её отправили в лабораторию на реставрацию.

Сумма ущерба составила несколько тысяч евро, но посетительницу выставки заверили, что ей не придётся ничего платить, так как произведение искусства было застраховано.