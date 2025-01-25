В музее «Павловск» рассказали, как император Пётр III потерял лицо
В музее «Павловск» рассказали о реставрации портрета императора Петра III
Портрет императора Петра III. Обложка © ГМЗ «Павловск»
В петербургском музее «Павловск» реставрируют портрет императора Петра III. Картина была вывезена нацистами во время Великой Отечественной войны, однако в 1946 году вернулась из Германии в СССР в довольно плачевном состоянии. За годы хранения император, в прямом и переносном смысле, потерял лицо, которое заклеили для предотвращения дальнейших разрушений.
«Пoртрет вернулся в аварийнoм сoстoянии: вo мнoгих местах грунт и красoчный слoй вздулись и oтoшли oт хoлста. В нескoльких местах хoлст был пoрван и частичнo утрачен, в тoм числе, на изoбражении лица императoра. Силуэт Петра III был едва виден», — рассказали в ГМЗ «Павловск».
Однако, как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», картина прошла поэтапную многолетнюю реставрацию, которую контролировали ведущие российские специалисты из нескольких музеев. Восстановительные работы ещё не закончены, однако Петру III уже вернули лицо.