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9 февраля, 12:58

В США перечислили три «больших подарка» Путину от Трампа

Newsweek: Трамп сделал Путину настоящий подарок, введя санкции против МУС

Президент РФ Владимир Путин с президентом США Дональдом Трампом. Фото © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин с президентом США Дональдом Трампом. Фото © kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп своей политикой подыграл российскому лидеру Владимиру Путину, сделав ему «три больших подарка». В частности, новая американская администрация объявила санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС), а также была распущена комиссия, занимавшаяся введением санкций против российских чиновников. Об этом сообщил западный журналист Брендан Коулл для журнала Newsweek.

«Трамп ввёл санкции против МУС после того, как суд в Гааге выдал ордер на арест Путина... Генпрокурор США Мерик Бонди выпустила меморандумы, которые расформировывают специальную группу KleptoCapture», — пояснил он.

Журналист напомнил, что KleptoCapture была сформирована по указанию прежнего президента США Джо Байдена. В задачи группы входила разработка санкций против российских политиков. И, наконец, третий подарок Путину, по мнению Коулла, — генпрокуратура Штатов завершает любые программы, которые нацелены на «противодействие скрытым кампаниям влияния от России».

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Ранее сообщалось, что США ввели экономические и туристические санкции против прокурора и судьи Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который когда-то инициировал ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина. Чиновник оказался первым лицом, против которого объявлены ограничения командой американского лидера Дональда Трампа.

Татьяна Миссуми
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