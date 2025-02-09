В США перечислили три «больших подарка» Путину от Трампа

Президент США Дональд Трамп своей политикой подыграл российскому лидеру Владимиру Путину, сделав ему «три больших подарка». В частности, новая американская администрация объявила санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС), а также была распущена комиссия, занимавшаяся введением санкций против российских чиновников. Об этом сообщил западный журналист Брендан Коулл для журнала Newsweek.

«Трамп ввёл санкции против МУС после того, как суд в Гааге выдал ордер на арест Путина... Генпрокурор США Мерик Бонди выпустила меморандумы, которые расформировывают специальную группу KleptoCapture», — пояснил он.

Журналист напомнил, что KleptoCapture была сформирована по указанию прежнего президента США Джо Байдена. В задачи группы входила разработка санкций против российских политиков. И, наконец, третий подарок Путину, по мнению Коулла, — генпрокуратура Штатов завершает любые программы, которые нацелены на «противодействие скрытым кампаниям влияния от России».