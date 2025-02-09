Профессия будущего или хайп? Кто такой специалист по болтологии и чем он будет заниматься

Приходить на работу только для того, чтобы поболтать с коллегами, является мечтой многих офисных сотрудников. И теперь, кажется, появилась возможность сделать это реальностью. В Москве появилась вакансия «Специалист по болтологии». Что она подразумевает, рассказала независимый HR-эксперт, клинический психолог Зулия Лоикова.

Она призвала москвичей раньше времени не обнадёживаться, поскольку платить за пустые разговоры никто не будет. По словам эксперта, это всего лишь новое название такой специальности как менеджер по продажам. Работодатели пошли на такой шаг, чтобы привлечь внимание как можно большего количества соискателей.

«Это просто хайп, потому что на деле «болтальщик» будет выполнять те же задачи, что и типичный менеджер по продажам: совершать большое количество звонков, общаться с огромным потоком людей», — рассказала Лоикова в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт считает, что такая уловка должна положительно сказаться на проблеме дефицита кадров. Новое название уже известной профессии заставит людей обратить на неё внимание и ознакомиться с условиями, что увеличивает шансы быстро найти нового сотрудника.