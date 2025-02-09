RT Arabic к годовщине дружбы России и Омана показал фильм «‎Кинжал» в Эрмитаже

В Государственном Эрмитаже прошёл специальный показ документального фильма «Кинжал», созданного RT Arabic в сотрудничестве с Национальным музеем и Министерством информации Султаната Оман. В качестве даты премьеры была выбрана 40-я годовщина установления дипломатических отношений между Россией и Оманом.

Показ документального фильма «Кинжал» в Государственном Эрмитаже. Видео © RT

На мероприятии присутствовало около 150 человек, среди которых востоковеды, студенты-арабисты, журналисты, представители туристической сферы и культурологи. Фильм произвёл сильное впечатление на зрителей. Проект стал знаковым шагом в укреплении российско-оманских отношений и развитии культурных связей между странами. В приветственном видеообращении министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подчеркнула, что «Кинжал» является не просто хроникой, а символом глубокой дружбы и сотрудничества.

«История уникального артефакта, которая соединяет прошлое и будущее. 2025 год — знаковый для российско-оманских отношений. Мы отмечаем 40-летие установления дипломатических связей. Этот фильм напоминает нам, что культура и искусство обладают силой сближать народы, оберегать многовековые ценности и традиции», — сказала Любимова.

Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Александр Прохоренко, присутствовавший на мировом показе фильма в рамках открытия международного культурного проекта «Русские сезоны» в Маскате, рекомендовал всем ознакомиться с этой великолепной работой.

«Что касается сегодняшнего события и показа фильма «Кинжал», я не буду его комментировать, поскольку в России есть хорошая поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — сказал Прохоренко.

Фильм исследует многовековую историю дружбы России и Омана, рассказывая о сотрудничестве между Национальным музеем Султаната Оман и Государственным Эрмитажем. В ленте раскрывается тайна уникального кинжала султана Хамуда бин Мухаммада Аль-Бусаиди, который был передан на выставку «Уголок Омана» в Эрмитаже. Автор фильма, руководитель службы программ арабского вещания RT Arabic Аниса Гордина отметила, что «Кинжал» подарит зрителям возможность углубиться в культурное наследие Омана.

«Наш фильм — это не просто история перемещения кинжала из одного музея в другой. Это путешествие в самобытный мир Султаната Оман, в его традиции, особенности и символику страны, которая, как и Россия, стремится сохранить свою уникальность перед лицом глобализации», — сказала Аниса Гордина.

Режиссёр «Кинжала» Карим Нагуиб также выразил благодарность команде единомышленников, работавших над созданием этого фильма.

«Наша команда отправилась в путешествие по культуре и наследию Омана, чтобы исследовать историю кинжала и его значение в современности. Этот проект не мог бы состояться без прекрасной команды, которая работала рука об руку, реализуя моё видение», — заявил режиссёр.