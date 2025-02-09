В Ачинске мужчина зарезал жену и её нового возлюбленного

В Ачинске Красноярского края мужчина зарезал свою супругу и её нового сожителя. Об этом заявила пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

Жертва и подозреваемый в её убийстве находились в процессе развода. Утром 9 февраля мужчина зашёл в подъезд дома, где жила его 31-летняя жена с новым 45-летним избранником, дождался пока они выйдут из квартиры и напал на них с ножом на лестничной площадке. Сперва злоумышленник атаковал мужчину, после чего догнал убегавшую женщину и нанёс ей несколько ударов. Обе жертвы погибли от полученных ран.

После преступления преступник пошёл к себе домой, где попытался наложить на себя руки. У него не получилось — мужчину нашли родные и оперативно доставили его в больницу. Сейчас за его состоянием следят врачи.

«По данному факту Ачинском межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Ачинска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — говорится в публикации.