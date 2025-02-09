71-летняя бабуля из Москвы лишилась 2 млн рублей после звонка из «банка»

В Москве пенсионерка стала жертвой мошенников и потеряла два миллиона рублей, женщина лично передала банковскую карту аферисту после того, как её «обработали» и убедили в необходимости завести новую кредитку. Об этом пишет столичная прокуратура.

«71-летней пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил о необходимости поверки счетчиков. Под этим предлогом мужчина уговорил женщину продиктовать поступивший в смс код, с помощью которого был получен доступ к личному кабинету госуслуг», — говорится в тексте.

Затем пожилая женщина получила смс о том, что под залог её квартиры якобы оформлен кредит, при этом в сообщении был указан номер телефона для обратной связи. Общаясь с лжесотрудниками жертва открыла новый счёт в банке, куда перевела все свои сбережения. Затем злоумышленники снова связались с пенсионеркой и сообщили, что банковская карта скомпрометирована и её нужно передать курьеру, который выдаст ей новую карту. Пенсионерка выполнила указания, после чего с её карты исчезло 2 миллиона рублей.