12-летний мальчик из Казани устроил взрыв и обвинил «террористов», но полиция его расколола
Mash Iptash: Бутылка с неизвестной жидкостью взорвалась в руках ребёнка в Казани
В Казани бутылка с неизвестным веществом взорвалась в руках 12-летнего школьника. Парнишка заявил матери, что нашёл её на пересечении улиц Совхозный и Кавказская, сообщает Mash Iptash.
На самом деле всё было не так. Напуганная женщина вызвала на место полицию и заявила, что взорвался «снаряд от террористов». Приехавшим правоохранителям школьник сразу признался, что обманул маму. Мальчишка просто решил повторить эксперимент из Интернета, но всё пошло не по плану. В итоге бутылка и вправду взорвалась.
Теперь юный «Кулибин» сидит дома наказанный и в дополнение — стоит на учёте в полиции.
Ранее Life.ru рассказал, что в Санкт-Петербурге мальчик получил различные ожоги из-за бутылки с щёлочью на детской площадке. Неизвестные разлили жидкость, а брызги попали на ребёнка. В итоге у 13-летнего школьника ожоги лица и своя кровать в больнице. Сильнее всего пострадали глаза и губы.
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