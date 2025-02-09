12-летний мальчик из Казани устроил взрыв и обвинил «террористов», но полиция его расколола

В Казани бутылка с неизвестным веществом взорвалась в руках 12-летнего школьника. Парнишка заявил матери, что нашёл её на пересечении улиц Совхозный и Кавказская, сообщает Mash Iptash.

На самом деле всё было не так. Напуганная женщина вызвала на место полицию и заявила, что взорвался «снаряд от террористов». Приехавшим правоохранителям школьник сразу признался, что обманул маму. Мальчишка просто решил повторить эксперимент из Интернета, но всё пошло не по плану. В итоге бутылка и вправду взорвалась.

Теперь юный «Кулибин» сидит дома наказанный и в дополнение — стоит на учёте в полиции.